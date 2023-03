La musica entra nella Chiesa San Francesco di Paola. Venerdì 17 marzo, alle ore 21, i musicisti Gino De Vita alla chitarra e Enzo Toscano al violoncello, suoneranno per un concerto di beneficenza nella Parrocchia San Francesco di Paola, in corso Calatafimi. Reinterpreteranno per l’occasione le più belle musiche tratte dai film che hanno fatto la storia del Cinema. Ingresso gratuito.