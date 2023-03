Autonomia Differenziata, il PD di Marsala dice “no”: firme in Piazza

In continuità con le iniziative già avviate dal circolo del Partito Democratico di Marsala, in merito alla legge Calderoli, domenica 19 marzo a partire dalle ore 10 in Piazza Loggia, il circolo chiama a raccolta i cittadini per dire NO all’autonomia differenziata voluta dalla Lega e fatta propria dal governo Meloni.

Il circolo di Marsala, come l’intero Pd nazionale, è impegnato in questa battaglia come su altri fronti importanti della vita pubblica, per impedire che il Governo di destra renda ancora più profonde le diseguaglianze fra i cittadini e più ampio il divario fra le regioni e i territori del nostro Paese. Ciò è quanto emerge anche dalla recente assemblea nazionale e dalla linea che ha dato la nostra segretaria Elly Schlein.