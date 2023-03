L’associazione Arcobaleno Marsala dona un defibrillatore alla città

Un defibrillatore di ultima generazione sarà installato nella giornata di giovedì 30 marzo, alle ore 11, presso il bar Saro sito in contrada Birgi Nivaloro, 199.

Ciò è stato possibile grazie ai fondi raccolti della associazione Arcobaleno Marsala ODV nella persona del Presidente Sebastiano Grasso, nonché dai tesserati e sostenitori vari.

“Marsala vuole mostrarsi pronta per prevenire i danni causati dallo arresto cardiaco che giunge quasi sempre improvviso e di modo imprevedibile, colpendo in qualunque momento persone di ogni età – affermano dall’associazione -. Il tempo d’intervento, in questa situazione, è essenziale per salvaguardare la vita di ognuno di noi, ed il suo uso efficace, dona agli infatuati maggiori possibilità di sopravvivenza”.

Riconoscendo il valore dei defibrillatori, il direttivo dell’associazione Arcobaleno, ha avviato dal 2022 un progetto in collaborazione con la struttura R.S.A. Villa Anthea per aumentarne la disponibilità alla cittadinanza e in aiuto al Rotary Club il cui obiettivo è il raggiungimento di 300 unità.

Arcobaleno si sta già operando per organizzare un’ulteriore raccolta fondi per l’acquisto di altri due defibrillatori. Il prossimo evento si terrà venerdì 28 aprile alle ore 20 presso i locali della pizzeria Giù Giù Bowling. All’evento sono stati invitati il sindaco di Marsala Massimo Grillo, il Presidente del Consiglio, i consiglieri, alcuni rappresentanti dell’Ars.