90enne fora una ruota nelle campagne marsalesi, i Carabinieri lo aiutano. La famiglia lo cercava

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani, impiegati in un normale servizio perlustrativo nelle campagne in zona Granatello, a Marsala, hanno notato un anziano, vicino la propria autovettura, in palese difficoltà in quanto, dopo aver forato la ruota non riusciva a sostituirla rimanendo bloccato in una zona poco frequentata e non di passaggio.

I militari, intuito il problema, soccorrevano il 90enne che, sprovvisto di cellulare, era li da qualche ora senza possibilità di far rientro a casa ne tanto meno di chiamare qualcuno per chiedere aiuto. Dopo aver sostituito la ruota i Carabinieri, tramite la Centrale Operativa, contattavano il figlio del malcapitato che, preoccupato per il mancato rientro del padre per pranzo, lo stava cercando disperatamente. Si concludeva nel migliore dei modi la spiacevole avventura del nonnino che veniva riaccompagnato a casa dai Carabinieri in una Contrada del marsalese.