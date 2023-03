Tajani “Si rafforza la cooperazione con l’Egitto”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’ambito del dialogo mediterraneo sulla sicurezza alimentare, con la ministra Bernini, abbiamo guidato una delegazione del settore agroalimentare italiano, per rafforzare la collaborazione imprenditoriale tra Italia ed Egitto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in vista al Cairo.“Con il presidente al-Sisi ci siamo soffermati sui contenuti più importanti della collaborazione nel comparto agricolo, industriale, culturale e della ricerca – ha aggiunto -. C’è la possibilità per le imprese italiane di lavorare di più in Egitto”. Il ministro Tajani ha annunciato che “ci sarà un tavolo tecnico per sviluppare questa possibilità di internazionalizzare le nostre imprese e di sviluppare attività commerciali”.

“Con il presidente al-Sisi abbiamo parlato della questione migratoria, abbiamo chiesto l’intervento dell’Egitto affinché ci sia una riduzione delle partenze di migranti irregolari sia dalla Libia sia dalla Tunisia, il presidente egiziano ci ha garantito l’impegno del suo paese per collaborare con l’Italia affinché i flussi illegali migratori si riducano drasticamente nell’area del Mediterraneo”, ha proseguito il ministro.

“Non abbiamo dimenticato di ricordare che ci sono ancora irrisolti i problemi Regeni e Zaki – ha aggiunto -. Al-Sisi ci ha confermato ancora una volta la volontà di voler collaborare con il nostro paese per trovare soluzioni”. Tajani ha ribadito: “Siamo impegnati a rafforzare la presenza italiana soprattutto nell’area del Mediterraneo allargato”.

