Poca sicurezza, la Polizia torna all’ospedale di Trapani

Domani mattina, alle ore 10, il Questore di Trapani Salvatore La Rosa, taglierà il nastro per la riapertura del Posto di Polizia presso l’Ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani.

La riattivazione del presidio di Polizia, dopo circa 4 anni di sospensione del servizio, vuole essere una risposta concreta all’esigenza di sicurezza di cittadini e personale sanitario, in seguito ai sempre più numerosi episodi di aggressione e disturbo verificatosi su tutto il territorio nazionale. Un fenomeno che, sebbene di proporzioni limitate nella provincia di Trapani, ha, in qualche caso, influito sulle condizioni di lavoro degli operatori sanitari e sulla qualità delle relazioni di cura.

L’iniziativa, nata nel solco delle direttive impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rappresenta un’importante obiettivo nella diuturna azione di controllo del territorio messa in campo dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.

Il Posto di Polizia avrà sede in locali limitrofi all’ingresso del pronto soccorso – appositamente individuati dalla Direzione Sanitaria Provinciale, d’intesa con la Questura – e vedrà la presenza di un agente per turno, dalle ore 8 alle 20. Il presidio opererà in stretto raccordo con la Centrale Operativa della Questura in modo da poter garantire sicurezza ogniqualvolta sarà necessario l’intervento di altro personale in ausilio al poliziotto presente presso l’ufficio.

Alla cerimonia interverranno il Prefetto di Trapani, Dr.ssa Filippina Cocuzza, ed i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale.