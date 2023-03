Linea ferrata, arrivano in provincia di Trapani i nuovi treni

Da martedì 14 marzo sono in servizio i nuovi treni anche in provincia di Trapani. Erano stati annunciati da tempo ma desso, malgrado la soppressione di qualche corsa, sono stanno effettuando il loro tragitto specialmente sulla Castelvetrano Trapani.

Si tratta di nuovi treni, modello minuetto. Non sembrano nuovissimi, sono stati in servizio in qualche altro territorio. Non sono proprio di ultima generazione, e la loro progettazione risale ad alcuni anni fa.

“Sono molto più silenziosi – ci ha scritto un pendolare assiduo – non puzzano, e sono più sicuri. Vi possono entrare i disabili in carrozzina e cii sono anche le prese dell’elettricità”.