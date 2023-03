Si staccano intonaci dal Teatro Impero di Marsala, si allungano i lavori

Potrebbero allungarsi i lavori per il ripristino degli intonaci che si sono distaccati in un corridoio, via di esodo, al primo piano del Teatro Impero di Marsala.

L’Amministrazione comunale sta seguendo gli interventi e, nell’attesa di ultimare le opere di sistemazione, ha dato mandato al settore di competenza di prendere contatti con gli organizzatori degli eventi già programmati.

E ciò, al fine di aggiornarli sull’evolversi dei lavori e fare in modo di non pregiudicare la realizzazione degli spettacoli, il primo dei quali è calendarizzato a metà della prossima settimana.

Cosa succederà qui a rassegne ed eventi in programma da marzo in poi.