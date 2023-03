In Provincia di Trapani formazione per chi vuole gestire una struttura turistica

Aperte le iscrizioni per il corso di “Formazione per le professioni di host e property manager e di gestione di strutture turistiche ricettive”. Il corso sarà tenuto a Marsala, Trapani e Mazara dal 12 al 14 aprile, tutta la mattina ore 9-14, in una hall di una struttura turistica e sarà aperto anche ai residenti di Petrosino, Salemi e Favignana.

Possono partecipare anche studenti e i cittadini che hanno intenzione di intraprendere un’attività in un settore in forte evoluzione tecnico-amministrativo. L’obiettivo del corso è quello di promuovere un processo di miglioramento della qualità nei servizi ricettivi, formando nuovi professionisti dell’accoglienza, in grado di saper coniugare elementi qualificanti della ricettività alberghiera quali professionalità, formazione ed accoglienza e quella extralberghiera quali ospitalità, familiarità e tradizione. Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono avviare e/o gestire in forma professionale un’attività di Albergo, Bed & Breakfast, Affittacamere, Casa Vacanze, Campeggi o che già svolgono tale attività.

Le tematiche del corso saranno: le leggi e regolamenti di settore; procedure amministrative e fiscali; CIR e TURISTAT; locazioni turistiche e brevi; finanziamenti agevolati. Per info e costi: tel 0923 873170, mail federalberghitrapani@gmail.com; tel. 3394121871, mail ast.marsala@gmail.com.