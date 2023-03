Centenario Aeronautica Militare, Open Day alla base Radar di Marsala

Il 28 marzo prossimo, alla presenza delle autorità civili e militari locali, avrà luogo la celebrazione del Centenario dell’Aeronautica Militare presso la 135a Squadriglia Radar Remota di contrada Perino, a Marsala, che per l’occasione organizzerà un Open Day dalle ore 10.30 alle ore 13.

L’apertura al pubblico sarà l’occasione per diffondere i valori e la cultura aeronautica nel territorio e avvicinare ulteriormente i cittadini alla Forza Armata. L’obiettivo è quello di far sapere ai cittadini che l’Aeronautica Militare compie 100 anni, far conoscere la sua storia, il lavoro svolto quotidianamente a favore del Paese e della collettività e stimolare il desiderio di conoscenza e appartenenza con particolare riferimento più giovani.