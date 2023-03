Volley Erice: l’Arredal festeggia la salvezza, le ragazze vincono facile

Successo e festeggiamenti di fronte al proprio pubblico per la salvezza raggiunta in Serie C maschile. L’Arredall Entello sabato pomeriggio ha battuto la compagine mazarese dell’Essepiauto. Punteggio 3-1 e grande festa al termine della gara; l’abbraccio tra giocatori, staff e pubblico: «Era l’ultima in casa. Ci tenevamo a ben figurare di fronte al nostro pubblico che ci ha supportati per tutta la stagione – ha commentato Piervito Vulpetti -. Partita da pronostico: ho voluto inizialmente risparmiare qualcuno chiamato in causa comunque a gara in corso. Partita avvincente, si trattava sempre di un derby e al Mazara serviva un punto per salvarsi».

La salvezza è stata comunque ottenuta dall’Essepiauto. «Siamo partiti bene anche se commettiamo sempre qualche errore di troppo; nel secondo set ci siamo rilassati sin troppo. Nel terzo e nel quarto set abbiamo ricominciato a giocare. Un applauso ai miei ragazzi e ai nostri supporters». Con la salvezza in tasca, restano le ultime due giornate. La settimana prossima a Sciacca contro una squadra già certa dei play off.

SERIE C MASCHILE, 16^ GIORNATA

ARREDALL ENTELLO-ESSEPIAUTO A29 3-1 (25-23; 18-25; 25-23; 25-19)

Tutto facile invece, per le ragazze della BWB Media Entello che batte senza problemi New Efebo Volley. Terzo posto in classifica per le entelline a 41 punti. Gaspare De Gregorio ha commentato così la partita: «Ho mandato in campo qualche atleta che ha avuto meno spazio nel corso della stagione. Abbiamo sofferto un po’ nel primo set giocato punto a punto fino al 19 pari. Poi, per il resto, è andato tutto sotto controllo: loro bene in difesa ma inconsistenti in attacco».

Forze centellinate in vista dell’importante match della prossima settimana contro la prima in classifica «pronta al salto di categoria e che vanta una rosa con atlete di serie superiore. Se il campionato è compromesso al 99%, una buona prova o un risultato positivo per le ragazze rappresenterebbe una importante iniezione di fiducia».

SERIE C FEMMINILE, 17^ GIORNATA

BWB MEDIA ENTELLO-NEW EFEBO VOLLEY 3-0 (25-21; 25-17; 25-20)