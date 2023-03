Il Trapani torna al successo a porte chiuse contro Aversa

Torna al successo il Trapani che supera di misura al Provinciale il Real Aversa nel Campionato di serie D. Per la cronaca giocano subito in dieci i campani per l’espulsione all’11′ di Strianese che spinge Mascari lanciato in contropiede. Al 12′ un calcio di punizione battuta da Marigosu sorvola di poco la traversa. Al 20′ colpo di testa di Mascari che va di poco oltre la traversa. 29′ sono pericolosi gli ospiti con il nuovo entrato Thiaw. Summa para.

Al 33′ il vantaggio trapanese con Kosovan che batte un calcio di punizione vincente su cui nulla può fare il portiere ospite. Dopo due minuti di recuperi si va al riposo. Nella ripresa al 12′ tiro a giro di Catania dal limite destro dell’area di rigore. La sfera termina di poco a lato. al 19′ espulso l’allenatore del Real Aversa, Campana perchè contesta un mani in area del granata Kosovan.

I partenopei cercano il risultato di parità e lo sfiorano con Boemio il cui tiro finisce alto di poco. Poi c’è il Trapani di Torrisi con un palo di Mascari. Sul finire della gara Ruggiero provoca i brividi sulla schiena dei tifosi granata con un tiro che si conclude di poco a lato.

Tabellino di gara

TRAPANI: Summa; Cellamare (9′ st Ngyir), De Pace (33′ st Kanoute), Gonzalez, Romano (39′ Panebianco), Cangemi, Marigosu, Kosovan (21′ st Civilleri), Catania (37′ st Musso), Mascari, Pipitone. A disp. Di Maggio, Giuffrida, Romizi, Scuderi. All. Torrisi.

REAL AVERSA: Russo A. (14′ st Mariano), Boemio, Strianese, Bonfini, Formicola (8′ st′ Russo D.), Schiavi, Ruggiero, Del Prete, Cavallo (29′ st Passariello), Gassama, Romano (16′ Thiaw). A disp. Scognamiglio, Nespoli, Petrucciolo, Strianese. All. Campana.

Reti: 33′ Kosovan

Arbitro: Stabile

Ammoniti: Cellamare, Kosovan, De Pace, Marigosu, Thiaw, Formicola, Bonfini, Russo D.

Espulsi: Strianese e Campana del Real Aversa.

Note: la partita si è giocata a porte chiuse per decisione della Lega.