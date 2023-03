Scomparsa Denise, Piera Maggio: “Messina Denaro siamo convinti che sappia”

Piera Maggio torna a parlare della figlia Denise Pipitone, scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazara Del Vallo, intervenendo a La Pieve – Educazione Arte Cultura di Cologno Monzese.

L’occasione è la presentazione del libro della stessa Maggio, “Denise. Per te, con tutte le mie forze“. Piera spiega al pubblico: “Ti alzi la mattina e ti corichi con il pensiero fisso di dove sarà tua figlia, se sta bene o male. Come è stato sempre detto, Denise va cercata e fortunatamente non c’è nulla che abbia dimostrato il contrario. Anche per lo Stato Denise c’è, fino a un paio di mesi fa ho ricevuto il suo codice fiscale, sta nello stato di famiglia mio e di Pietro (Pulizzi, il marito, ndr), è un componente della famiglia”.

Anche a Cologno, come aveva fatto anche nelle presentazioni siciliane, Piera Maggio tira in ballo anche Matteo Messina Denaro, il boss di cosa nostra arrestato il 16 gennaio scorso: ““Difficilmente potrà dire dov’è Denise però siamo convinti che sappia, perché se è vero che stava nella provincia di Trapani dove noi risiediamo è impossibile che lui non abbia saputo il 1° settembre 2004 chi ha sequestrato Denise. Ne siamo certi. È come se mi entrassero in casa: io vorrei sapere chi mi ha disturbato”.

E poi, in merito alla pista rom: “È chiaro che qualcuno ha tradito la fiducia perché chi ha preso Denise sapeva chi era e che cosa c’era dietro, altrimenti avrebbe preso il bambino con cui stava giocando. In questo libro c’è anche il mio percorso precedente al rapimento di Denise, e spiego perché penso a determinate persone”.