Ospedale di Mazara, Fratelli d’Italia prende le distanze dal consigliere Randazzo

Il Commissario di Fratelli d’Italia a Mazara Del Vallo, Francesco Santangelo, interviene sulle dichiarazioni del consigliere Randazzo relative alle problematiche legate all’ospedale di Mazara del Vallo.

“Dal tenore e dal contenuto delle stesse, riteniamo doveroso precisare che quanto da egli affermato, non ha mai trovato condivisione all’interno del partito, sia locale che soprattutto regionale, e che le stesse dichiarazioni non trovano alcun fondamento rispetto invece all’attività propositiva che il nostro partito sta portando avanti da tempo, nel caso specifico, ad esempio, con il lavoro in commissione sanità messo in atto dal nostro deputato regionale On. Nicola Catania – afferma -. Alla luce di ciò, le dichiarazioni del consigliere sono da ritenersi esclusivamente di carattere personale. Ribadiamo che esse si discostano totalmente dalla linea del partito. Riteniamo opportuno, infatti, che qualsiasi posizione espressa debba essere frutto di confronto e condivisione all’interno del partito e con le cariche che lo rappresentano”.

Tra le altre cose, Giorgio Randazzo, esponente proprio di Fratelli d’Italia, ha affermato: “Sono e siamo stanchi dell’atteggiamento “omertoso” di Consiglieri comunali, amministratori e classe politica in genere che non affrontano il problema concreto delle reali condizioni dell’Abele Ajello ridotto ad un “poliambulatorio” solo ed esclusivamente per garantire “protezione” a parenti, amici, autorizzazioni e convenzioni per le proprie imprese e interessi in genere “malsani” che nulla hanno a che vedere con la buona sanità con al centro il malato“.