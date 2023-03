Il Mazara Calcio si riscatta in trasferta, col Misilmeri è 5 a 2

Pronto riscatto per il Mazara Calcio che dopo la batosta interna contro l’Enna cala il pokerissimo sul campo della Don Carlo Misilmeri per il Campionato di Eccellenza. I gialloblù si impongono per 2-5 con una prova di carattere e conquistano tre punti su un campo difficile.

Primo tempo_ Prima occasione del match al 3’, Lucera mette in mezzo per Manfrè che controlla il pallone ma spara alto. Il Mazara risponde con Elamraoui, che ci prova da fuori, palla alta. Poco dopo, chance per la Don Carlo, lancio profondo per Lucera che prova ad anticipare Thomas ma non inquadra la porta. Gara bloccata, le squadre si studiano, al 16’ Gomes va in pressione su Marino che però riesce ad allontanare.

Al 21’, Lucera scappa sulla sinistra e mette in mezzo, Concialdi prova il mancino ma la difesa respinge. Intorno alla mezz’ora, contropiede del Mazara, Castro avanza sulla sinistra e mette in mezzo per Gomes che però non riesce a deviare di testa. Al 31’, colpo di testa di Mendola ma Thomas respinge in corner. Mister Marino sostituisce Gomes e Lo Porto con Gancitano e Denilson e al 35’, il Mazara passa in vantaggio: conclusione di Elamraoui, respinta corta di Marino e il neo entrato Gancitano col destro ribadisce in rete.

Al 42’ il Misilmeri trova il pari: cross dalla destra, Amendola in area colpisce al volo e fa 1-1. Biancorossi ancora pericolosi su punizione con Lucera, palla sul fondo. Dopo 3’ di recupero si va al riposo sull’1-1.

Secondo tempo_ Nessun cambio in avvio di ripresa nelle due formazioni. Mazara a spron battuto, ottimo giro palla, Camara mette in mezzo dove Gancitano anticipa l’avversario e di testa batte Marino. Al 51’ altra occasione per i gialloblù, destro a giro di Pace ma il pallone finisce alto. Quattro minuti dopo i biancorossi trovano il pari: Concialdi scappa sulla destra e mette in mezzo, Thomas respinge col pugno e Lucera a giro fa 2-2.

Poco dopo Misilmeri ancora pericoloso con Manfrè, chiuso in corner. Una partita infinita, al 62’ Camara riconquista palla sulla sinistra e mette in mezzo, la difesa di casa pasticcia e ne approfitta Elamraoui per il tris. Quattro minuti dopo, Mazara vicino al poker, prima con Cesar sul quale si oppone Marino e poi con Pace, impreciso. Al 74’, Misilmeri vicino al pari con una punizione di Concialdi, palla di poco a lato. Due minuti dopo i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Lo Nigro per un brutto fallo su Gancitano.

All’82’ ecco il poker del Mazara: Ricciulli prende palla e avanza sulla destra, poi mette in mezzo per Camara che col sinistro dal limite batte Marino. Al 90’ Misilmeri pericoloso con Giuliano, respinge Thomas. L’arbitro concede sei minuti di recupero, il Mazara gestisce il vantaggio con ordine rischiando solo su una conclusione di Matera. Al 95’, azione personale di Ricciulli che serve Pace il quale con una botta all’incrocio firma il pokerissimo. Un minuto dopo arriva il triplice fischio.

Tabellino di gara

Don Carlo Misilmeri: Marino, Colombatti, D’Angelo (67’ Siino), Lo Nigro, Fricano, Giuliano, Mendola (78’ Matera), Ambro (67’ Cerniglia), Manfrè, Concialdi, Lucera (93’ Pellegrino). A disp.: Chinnici, Bonaccorso, Lo Gerfo, Caracappa, Romano. All. Aronica

Mazara: Thomas, Lo Porto (34’ Gancitano), Saia, Cesar, Semeraro, Pirrello, Camara, Pace, F. Castro (68’ Ricciulli), Elamraoui (92’ Vellutato), Gomes (34’ Denilson). A disp.: Vaccarino, Amato, Pantaleo, Grela, Saladino. All. Marino.

Arbitro: Luca Naselli della sezione di Catania

Assistenti: Antonino Alessio Di Paola (Catania) e Nicola Conticello (Catania)

Marcatori: 35’, 47’ Gancitano, 42’ Mendola, 55’ Lucera, 62’ Elamraoui, 82’ Camara, 95’ Pace.

Ammoniti: Semeraro (M), Pirrello (M), Elamraoui (M), Gancitano (M), Siino (DCM), Cerniglia (DCM). Espulsi: al 76’ Lo Nigro (DCM) per gioco pericoloso. Recupero: pt 3’, st 6’.