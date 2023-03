C1: il Marsala Futsal piega il Palermo 7 a 4

Il Marsala Futsal continua nel suo splendido momento di forma piegando 7 a 4 il Palermo Calcio a 5 nel match interno, valido per la 22ª giornata del Campionato di serie C1.

Dopo la vittoria infrasettimanale ad Alcamo contro lo Sporting,

nell’anticipo della 23ª giornata, gli azzurri hanno superato in

scioltezza anche il Palermo calcio a 5. La formazione rosa-nero, in

piena lotta per la salvezza, a Marsala ha venduto cara la pelle.

Trascinata da Tuzzolino, autore di tre reti il Palermo ha tenuto testa

al Marsala fino a fine primo tempo chiudento il parziale sotto di una

rete, sul punteggio di quattro a tre.

La formazione di Mister De Simone ha fatto valere la sua superiore

caratura tecnica, avendo ragione di un caparbio Palermo, grazie al

volore dei proprio giocatori. Ottima la prestazione di Gustavo, autore

di una doppietta e di un prezioso assist sul goal di Pizzo. A segno

anche Bardan, in avvio di gara su calcio di rigore, oltre al solito

Tendero, autore di una doppietta. In vista dell’importante gara di

andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Barletta, il

Mister ha impiegato tutti gli effettivi presenti in panchina.

A fine partita ha così commentato il protiere Franklin Pavon: “Stiamo

vivendo un buon momento di forma e di entusiasmo e contro il Palermo,

pur soffrento la “garra” degli avversari, abbiamo conquistato l’intera

posta in palio. Martedì ci attende un incontro che vale una stagione

contro il Barletta, una gara che dobbiamo vincere e pure con un largo

risultato per giocarci la qualificazione nella gara di ritorno.”

Il tabellino della gara

Marsala Futsal: Pavon, Cordaro, Bardan, Costigliola, Gustavo,

Pellegrino, Crespo, Emiliano, Foderà, Tendero, Tumminello, Pizzo.

Allenatore Giovanni De Simone

Palermo calcio a 5: D’Antoni, Daricca, Davi, Guerrero, La Corte,

Lucchese, Lupo, Mineo, Morana, Pace, Tuzzolino. Allenatore Salvatore Lo

Piccolo

Arbitri: Mario Daniele Luparello della sezione di Agrigento e Salvatore

Crapanzano della sezione di Ragusa

Marcatori: 2’ rig. Bardan (M), 12’, 13’, e 53’ Tuzzolino (P), 19’ e 23’

Gustavo (M), 28’ Davi (P), 29’ autogoal Davi (M), 32’ e 34’ Tendero (M),

41’ Pizzo (M)

Ammoniti: 1’ D’Antoni (P), 21’ e 59’ Lucchese (P)

Espulso: 59’ Lucchese (P)

Spettatori: 450 circa