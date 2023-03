Pd, Elly Schlein proclamata segretaria “Sarà una nuova primavera”

ROMA (ITALPRESS) – Elly Schlein è stata proclamata ufficialmente nuova segretaria del Partito democratico dall’Assemblea nazionale dei dem. “Il primo ringraziamento speciale a Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli – afferma Schlein nel corso dell’assemblea Pd – perchè questa cosa l’abbiamo fatta insieme. Voglio ringraziare in modo sentito e caloroso Enrico Letta, grazie al suo lavoro il partito ha potuto iniziare un percorso importante di innovazione e apertura che rilanceremo e che porteremo avanti insieme”. “Grazie anche a Nicola Zingaretti che con Piazza grande ha iniziato questo lavoro di rinnovamento”.

“Vogliamo essere al fianco – aggiunge – di quell’Italia che fa più fatica, saremo al loro fianco affinchè possano rialzare la testa, darsi degli strumenti di riscatto e più giustizia sociale”. “Molti – prosegue – mettevano in discussione la sopravvivenza stessa del Pd dopo la sconfitta di settembre e anche alle regionali. Hanno perso a scommettere contro il Pd, siamo ancora qui più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Molti si auguravano un nostro fallimento, invece siamo ancora qui. Sarà per noi una nuova primavera, abbiamo piantato altri semi, continueremo ad annaffiarli insieme”.

“Propongo di eleggere Stefano Bonaccini presidente del Partito democratico”, ha poi annunciato la neo segretaria.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).