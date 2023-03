Pallamano: la Th Alcamo in emergenza batte il BT Messina

La Th Alcamo, nonostante una infermeria piena e una rosa risicata all’osso, batte nettamente il BT Messina per 42-18, (21-9) in una partita senza storia per il Campionato B Drago, dove si è vista una buona Pallamano, grazie anche ai miglioramenti dei giovani peloritani guidati in campo da Costarella e Bonanno.

Partita archiviata dopo 10 minuti con la difesa alcamese praticamente insuperabile per i ragazzi di Tommaso D’Arrigo, con Jannis Crimautopulos autore di alcuni pregevoli parate e subito pronto a innescare in velocità Dattolo e Saitta. Da segnalare l’ottima vena realizzativa di Grizzo e di Vincenzo Randes, l’ottimo impatto sul March di Riccobono e Pizzitola, sotto l’ottima regia di Aleandro Fagone.

Secondo tempo senza storia con l’Alcamo a controllare senza problemi il match, con i ragazzi di Benedetto Randes che sciupano un po’ troppo dai sei metri, ma tutto sommato giusto così con lo scarto finale che resta nei giusti canoni della sportività.

Ora per la Th Alcamo una settimana di sosta visto che il match con lo Scicli Hsc – che si doveva giocare sabato prossimo – su richiesta della squadra ospite è stato posticipato a sabato 8 aprile vigilia della Santa Pasqua.

Sportivamente la dirigenza alcamese ha accolto la richiesta della società sciclitana, viste le difficoltà logistiche per organizzare la trasferta per Alcamo il 18 marzo. Così per rivedere la Th Alcamo al nuovo Pala Verga bisognerà attendere eccezionalmente domenica 26 marzo e non sabato come da tradizione, visto che l’impianto vedrà due partite di Calcio a 5 nella stessa giornata; avversario il Villaurea Palermo, ultima squadra a battere la Th Alcamo in questo Campionato nel novembre scorso.