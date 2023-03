Terza vittoria consecutiva per la Nuova Pallacanestro Marsala nel Campionato regionale di Serie C Silver 2022-2023 di Basket. Gli azzurri sciorinano una prestazione maiuscola e travolge la Svincolati Milazzo con il punteggio di 94-77.

Preziosissimi due punti conquistati, che portano la NPM al 6° posto in classifica agganciando proprio gli avversari di ieri. Capitan Frisella e compagni tra l’altro, vincendo con un +17 di differenza canestri, ribaltano il passivo subito all’andata a Milazzo e quindi in caso di arrivo a pari punti con la Svincolati a fine campionato, la NPM la precederà in graduatoria.



Meravigliosa la prestazione dei marsalesi, finalmente a pieno organico. Da sottolineare la trascinante prova di Genovese ma anche il coraggioso apporto di Linares, che nel decisivo terzo quarto ha messo in campo energie difensive preziose.

Il primo quarto è molto bello ed equilibrato: due bombe di Svoboda e la concretezza offensiva di Genovese e Dancetovic portano avanti i locali, ma dall’altra parte il classe 2005 Scredi è incontenibile. Alla prima sirena gli ospiti mettono il muso avanti: 23-26. Nel secondo periodo gli ospiti effettuano il primo break, con Grillo che è costretto a fermare due volte l’incontro senza troppo successo. Milazzo raggiunge così il massimo vantaggio di +11, prima di chiudere avanti il primo tempo sul 39-46.

Al rientro degli spogliatoi il quintetto azzurro prende letteralmente fuoco, mettendo a segno 25 punti nel terzo quarto con quattro canestri dal campo di Genovese e tre di Svoboda. Importante anche l’impronta di Linares, che spende falli preziosi su Scredi. Milazzo segna decisamente meno e Marsala addirittura sorpassa. Si va all’ultima pausa sul 64-62.

Nell’ultimo periodo Marsala finalmente può godere della panchina lunga e dilaga. Grillo jr. fa impazzire il palazzetto e Marsala vola sul + 20. La gara termina sul 94-77, con gli azzurri che come detto guadagnano anche il vantaggio della differenza canestri in un’eventuale arrivo in classifica a braccetto con Milazzo. Nel prossimo turno c’è il turno di riposo per la NPM, con il campionato degli azzurri che riprenderà con la trasferta sul campo dell’Olympia Canicattì domenica 26 marzo.

Tabellino di gara

NUOVA PALLACANESTRO MARSALA: Genovese 33, Dancetovic 21, Svoboda 19, Kovachev 8, Minore 6, Frisella 5, Lentini 2, Linares /, Agate /, A. Grillo /, A. Cucchiara /, Alfieri n.e.

Coach: Giuseppe Grillo.

Assistente: G. Cucchiara.



SVINCOLATI MILAZZO: Scredi 28, Vasilevskis 15, Giambò 8, Marcetic 8, Saraceni 7, Diakitè 6, Scardi 3, Salmeri 2, Briguglio /, Rizzo n.e.

Coach: Ilario Sant’Ambrogio.

Assistente: L. Maganza.



Arbitri: Calogero Cappello e Marcello Barone.

Spettatori: 300 circa.

Nota: Espulso per 5 falli Lentini (NPM) nel 4° periodo.