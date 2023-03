Confartigianato Trapani avvia il concorso “Maestri d’Eccellenza”

Valorizzare e riconoscere l’importante lavoro svolto dai maestri artigiani italiani. È con questo obiettivo che Confartigianato Imprese ha avviato il Concorso “Maestri d’Eccellenza” in collaborazione con FENDI, LVMH e Camera Nazionale della Moda Italiana.Si tratta di un concorso in cui si premierà la creatività, la qualità, l’abilità, la capacità di innovazione e la tutela della tradizione di competenze secolari.



Dedicato ad imprese artigiane – tessile, abbigliamento, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria, componenti del prodotto moda e prodotti artistici – fondate da almeno 12 mesi, il concorso sarà diviso in tre diverse categorie:



Maestro Artigiano d’Eccellenza: dedicato a chi si è distinto per la qualità dei propri progetti e del proprio percorso, per la strategia di sviluppo e per la trasmissione del proprio saper fare legato alla tradizione italiana. Il premio sarà destinato a professionisti ed imprese con un’esperienza di almeno cinque anni di creatività e competenza tecnica applicate all’utilizzo di materie prime locali.



Maestro Emergente Artigiano d’Eccellenza: un premio di incoraggiamento che sarà dedicato a chi rappresenta un progetto promettente dell’ambito dell’artigiano nato nei cinque anni precedenti all’iscrizione al concorso.



Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza: premio dedicato ai professionisti e alle imprese che si sono contraddistinte per la capacità di innovazione, preservando saperi e competenze storiche reinterpretandole in chiave moderna.Partecipare è molto facile.



Come requisiti, infatti, basta essere associazioni alla rispettiva sede di Confartigianato (in questo caso Confartigianato Imprese Trapani) e presentare la domanda entro il 14 Maggio 2023.



Aiutati dal personale di Confartigianato Imprese, poi, bisognerà inviare una descrizione e la storia d’impresa, un portfolio delle opere realizzate, foto e descrizione di due realizzazioni che rappresentano a pieno la propria eccellenza artigianale e la visura camerale.I tre finalisti per le tre rispettive categorie saranno poi invitati all’evento finale nel mese di settembre 2023 che si terrà a Milano nell’ambito della settimana della moda.