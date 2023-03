L’organizzatrice di eventi castelvetranese denuncia le minacce ricevute. VIDEO

Un biglietto con la frase “Te ne devi andare” è stato recapitato a Lina Stabile, organizzatrice di eventi di Castelvetrano. Il biglietto è stato fatto trovare dentro la cassetta della posta presso la sua abitazione di via Cavallari.

Già nell’ottobre 2022 Stabile aveva denunciato che qualcuno le aveva lasciato sul parabrezza della vettura un necrologio col suo nome. “Ho denunciato tutto alla polizia – ha detto l’imprenditrice -, queste minacce non mi fanno arretrare di un centimetro dell’impegno che in questi anni ho messo per lo sviluppo locale con tante iniziative”.

Stabile ha pubblicato su YouTube un video-denuncia: