L’Itet “Garibaldi” di Marsala si interroga sui diritti della donna e sul Codice Rosso

Si è celebrata giorno 10 marzo presso l’Aula Magna della sede centrale dell’ITET “Garibaldi” di Marsala la Giornata internazionale dei diritti della donna.

“Ormai è tradizione e scelta della scuola – dice la Dirigente Loana Giacalone – ricordare questa ricorrenza, questa dell’8 marzo e quella del 25 novembre (“Io non sono il 25 novembre” è l’evento che l’istituto celebra ogni anno), in data diversa, provocatoriamente disobbediente, per sottolineare che la data è un simbolo e che ogni giorno è l’8 marzo e ogni giorno occorre riflettere su quello che significa il 25 novembre”.

Un incontro molto importante, quello con Kia Farmad, Referente locale di “Donna, Vita, Libertà”, il motto che si è diffuso in modo globale dopo l’uccisione di Mahsa Amini, la giovane donna curdo-iraniana di 22 anni, arrestata in Iran dalla polizia morale il 14 settembre 2022 perché indossava il velo in maniera inappropriata.

Masha Amini morirà, a seguito delle percosse, per trauma cranico. Toccante la testimonianza, nelle parole di Farmad. Struggenti le testimonianze video di una protesta forte e simbolica, che l’uso dei social media come Twitter, Instagram, Facebook e TikTok, ha contributo tantissimo ad espandere e che ha fatto eco prepotente alle parole “Zhen, Zhian, Azadi”, “Donna, vita , libertà” nelle piazze iraniane e in tutto il mondo. Momento straordinario di riflessione che si è ulteriormente arricchito di performances artistiche ad opera degli studenti dell’ITET: pitture su tela, curate dalla docente Linda Licari, già referente del Progetto “Io lo chiedoIl sesso senza consenso è stupro”, in collaborazione con Amnesty International e Commisione europea, e lettura recitata di un brano inedito

“Perché è tempo di essere libere”, a cura del docente di Girolamo Titone. Le donne e i loro diritti sono ritornati prepotentemente nel dibattito dell’istituto attraverso la giornata dell’11 marzo in cui si è celebrato presso il Tribunale di Marsala “Il processo simulato”, progetto organizzato con la collaborazione della Procura della Repubblica di Marsala e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Codice rosso: violenza di genere e violenza assistita gli argomenti del dibattimento, che ha messo alla prova gli studenti su un tema delicato e di dirompente attualità.

“Tutti gli studenti coinvolti – dice la Dirigente Giacalone- hanno dimostrato competenza e professionalità straordinarie. Un plauso al lavoro svolto con serietà attraverso la sapiente guida del prof. Paolo Accardi, docente di Diritto dell’ITET. Un grazie particolare alla Presidente del Tribunale di Marsala, dott.ssa Alessandra Camassa per l’opportunità data agli studenti, che hanno potuto misurarsi, attraverso un tema importante, su competenze trasversali di cittadinanza attiva”.