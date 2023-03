Un altro barcone dalla Libia disperso in mare con 47 persone a bordo

Nuova tragedia del mare si ipotizza per un altro barcone dispero.

Dalle ore 2.28 di ieri, le autorità erano informate dell’urgenza e della situazione di pericolo di un barcone con 47 persone a bordo segnalato ieri al largo della Libia. Ora ci sono tre navi mercantili sul luogo dell’emergenza: la Kinling, l’Atlantic Nord e la Basilis l. Non sappiamo se stiano effettuando un’operazione di salvataggio perché abbiamo perso il contatto con la barca. Ripetiamo: non restituirli forzatamente a Libya!”, si legge nel tweet pubblicato da Alarm Phone.

Secondo diverse fonti, l’imbarcazione si è rovesciata stamattina e molte delle 47 persone a bordo risultano disperse. Le autorità italiane da ieri avevano dato istruzioni alle navi mercantili presenti in zona, assumendo coordinamento Sar. Ma i mercantili si sono limitati a osservare per 24 ore. Non risultano mobilitate le navi militari operative nell’area per Eunavformed e Irini.

Ma ancora non ci sono conferme.