Al “Sollima” di Marsala il soprano di Morricone omaggerà il Maestro

Domenica 12 marzo alle ore 18, al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, l’Accademia L. Van Beethoven diretta dal M° Giuseppe Lo Cicero celebra l’universo creativo del grande M° Morricone nel concerto “Morricone e dintorni”, con il duo Susanna Rigacci – Ivana Francisci. Concerto inaugurale della XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia L. Van Beethoven, patrocinata dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, e dal Comune di Marsala.

Susanna Rigacci, soprano voluto dal M° Morricone come voce solista nelle sue colonne sonore, e Ivana Francisci al pianoforte, condurranno il pubblico che prenderà parte all’appuntamento inaugurale della XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia L. Van Beethoven di Marsala, in un viaggio nel mondo di Ennio Morricone, eseguendo brani a cui il Maestro si ispirava, attraverso il ‘900 di Satie, Rachmaninov, Gershwin e Piazzolla. Non solo quindi colonne sonore ma anche brani celebri del compositore.

Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria);

Abbonamenti 1^ Parte Stagione (7 concerti): € 50, di Platea e Palchi non numerati, acquistabili contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.

Susanna Rigacci, soprano lirico di coloratura nata in Svezia da famiglia di musicisti, diplomata con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Si è perfezionata con Gina Cigna ed Iris Adami Corradetti, si afferma ai Concorsi Internazionali “Maria Callas” (Concorso RAI), e “Sängerförderungspreis” al Mozarteum di Salzburg, dove consegue il primo premio assoluto. Vincitrice del Concorso Battistini a Rieti, debutta in Rosina nel Barbiere di Siviglia. Susanna Rigacci canta in sei lingue, e si dedica sempre più frequentemente al repertorio contemporaneo, invitata da prestigiosi Enti quali: La Biennale, Venice; London Sinfonietta, Barbican Center, London; Schleswig-Holstein Musik Festival; Festival di Gibellina; RAI Rome; RAI Turin; RAI Milan; Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Milan; Dal 2001 è voce solista di Ennio Morricone, nei concerti in Italia (Arena di Verona, Teatro alla Scala, Accademia di Santa Cecilia, Firenze, Toulouse, Lille, Luxembourg, Auxerre, Budapest, Praga, Bratislava, Varsavia, Vienna, Cracovia, Amburgo, Francoforte, Györ), tournée in Asia (Tokyo, Pechino, Shangai, Seoul, Taiwan), tournée in America del Nord e del Sud (New York, Rio De Janeiro, San Paolo, Mexico City, Santiago del Cile), Australia (Perth, Adelaide). Insignita del “Premio Internazionale G. Verdi” alla carriera nell’agosto 2008 e del premio “Le muse” nel giugno 2016.

Ivana Francisci, clavicembalista, pianista e compositrice. Premiata in numerosi concorsi di musica da camera, ha suonato per importanti Istituzioni in Italia, Inghilterra, Canada, Svizzera, Slovenia, Royal Accademy of Music di Londra, Rai Roma, St. Martin in the Fields, Blackheat, The Oxford University, Ottawa University (Canada), Palacios das Arts di Belo Horizonte (Brasile), Royal University of Musica di Melbourne (Australia), Hailuoto Musikfestival (Finlandia), Teatro dell’Opera di Roma, Teatro S. Carlo di Napoli. Attualmente è titolare della cattedra di Lettura della Partitura presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento. I suoi brani sono eseguiti in tutto il mondo da importanti musicisti (Eva Fampas, I Fiati Italiani, R. Salander) presso istituzioni di livello internazionale. Nel 2003 è stato eseguito Triplum a Vienna presso il prestigioso Heilingekreutzer Festival, la Fantasia per orchestra d’archi è stata eseguita dall’ Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra Sinfonica di Pescara e in Brasile dall’Orchestra Sinfonica di Belo Horizonte (Brasile) e le Variazioni su un tema di Prokoviev sono state eseguite dall’Orchestra Sinfonica dell’Università di Guanajuato (Messico).