La Processione del Giovedì Santo rivive… a puntate. VIDEO

Quattrocento anni di storia e non sentirli. E’ la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo di Marsala, per tutti i marsalesi conosciuta semplicemente come “la Processione”.

Da un’idea del content creator Paolo Pellegrino, realizzata in collaborazione con l’autore e giornalista Emanuele Scavuzzo, è online la prima puntata di Feria Quinta, la docuserie interamente dedicata alla Processione del Giovedì.

GUARDA LA PRIMA PUNTATA:

Ogni giovedì alle ore 14, i due autori marsalesi su Youtube racconteranno i segreti, i misteri, gli aneddoti e le storie di quello che è a tutti gli effetti un evento religioso, ma anche fenomeno laico di fortissima valenza teatrale.

Grazie alla produzione di ANL Solution e alla preziosa e fattiva collaborazione della Confraternita di Sant’Anna di Marsala, che oltre a dare il benestare alla serie ha aperto i propri archivi e concesso alla produzione di accedere alle prove in corso di svolgimento in vista dell’ormai imminente edizione della Pasqua 2023.

Moltissimi i protagonisti della serie, a cominciare dall’attuale parroco di Sant’Anna don Giacomo Marino, ospite della prima puntata.

Da filo conduttore in tutta la serie, farà Ileana Abate, una delle attrici protagoniste della Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo.

Per vedere la prima puntata basta accedere alle pagine social (Facebook e Instagram) di Marsala City, contenitore social che da anni mostra e racconta il volto migliore e più accattivante della cittadina lilybetana.