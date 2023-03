Il settore Squadre Nazionali giovanili della FIP, in vista degli impegni nel 2023 della Nazionale Under 15 maschile di Basket, ha convocato l’atleta Gianvito Pipitone, classe 2008, della Nuova Pallacanestro Marsala ma quest’anno in prestito alla Virtus Pallacanestro Mazara.

Pipitone farà quindi parte della giovane Nazionale azzurra per il raduno che si terrà dal 17 al 19 marzo 2023 a Napoli.