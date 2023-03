Troppi lavori stradali a Marsala ma “necessari”, gli interventi in notturna sono troppo costosi

“È vero. Troppi lavori stradali che interessano il centro urbano e l’immediata periferia creano disagi, taluni anche potenzialmente pericolosi per la circolazione veicolare e pedonale. Ma sono interventi necessari, utili per migliorare i servizi in città, renderla più moderna e funzionale”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo alla vigilia di un’altra tornata di lavori stradali che, da qui a breve, interesseranno il centro urbano e la periferia, con benefici sulla funzionalità della rete fognante, della telefonia mobile a fibra ottica e velocità di connessione 5G, della percorribilità stradale, della mobilità per i disabili.

Insomma, per l’Amministrazione comunale lilybetana, l’unica soluzione possibile è pazientare quando si è a bordo del proprio mezzo. Il problema è che non è solo quello il problema, pazientare. Soprattutto quando ci sono studenti che entrano ed escono da scuola, con ingorghi che si creano ed inquinamento atmosferico e acustico.

Questa settimana sono state aggiudicare le gare d’appalto per importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio comunale. Due riguardano strade, marciapiedi, banchine e abbattimento di barriere architetoniche; una terza, invece, si riferisce alla fognatura, con interventi anche di sostituzione di tratti di rete fognaria.

Quest’ultimo lavoro è stato affidato all’Impresa Due Srl (Agrigento) che ha offerto un ribasso del 22,6% sull’importo a base asta di quasi 85 mila euro. Riguardo invece agli interventi stradali (sedi viarie, marciapiedi, barriere architettoniche), sarà la “Marino Rosario srl” (Mazara) che ha offerto un ribasso del 30,8% sull’importo a base asta di quasi 150 mila euro; mentre altri lavori di manutenzione stradale saranno eseguiti dall’Impresa agrigentina Ing. Due Srl, aggiudicataria dell’appalto con un ribasso del 29,8% sull’importo a base asta di oltre 400 mila euro.

Restano non programmabili i lavori che verranno eseguiti da Enti e Aziende di pubblico servizio (società elettriche, del gas, telefonia…) cui, comunque, è stato chiesto di prestare attenzione sia agli orari di ingresso/uscita delle Scuole in prossimità, prevedendo – per il tramite della Polizia Municipale – percorsi alternativi per limitare i disagi a cittadini e operatori commerciali.

Nella scorsa seduta del Consiglio comunale, la problematica dei lavori stradali era stata ampiamente dibattuta, includendo anche la proposta di far svolgere gli interventi in orari serali/notturni. Una soluzione che, se da un lato riduce il loro impatto sulla circolazione veicolare e pedonale, dall’altro ha un costo elevato per l’Impresa e che andrebbe previsto in sede di Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche.