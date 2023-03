Trapani Comix scalda i motori, ci sarà il disegnatore David Messina

Il Trapani Comix & Games, che si svolgerà il 19, 20 e 21 maggio presso la Villa Margherita di Trapani, ha un nuovo manifesto per l’edizione 2023.

Come già fatto in passato, la Città di Trapani diventa un vero e proprio fumetto con protagonista uno dei più bei monumenti che rappresentano il territorio: Torre di Ligny.

«Luogo di frontiera tra terra, mare e cielo, testimone e memoria di quella bellezza che caratterizza Trapani e la Sicilia intera», Torre di Ligny è rappresentata sapientemente dalla matita di David Messina, tra i più apprezzati disegnatori italiani in USA.

Una Torre protetta da una sfera creata da Noah, la protagonista del fumetto “3Keys” dello stesso Messina, in una ambientazione post apocalittica che richiama “Mad Max”, una delle più importanti e iconiche saghe degli Anni 80 che ha portato ad una vera e propria rivoluzione narrativa.

Una protezione che David Messina spiega anche con i colori usati: «Ho usato un approccio molto pop e luminoso, cercando di mitigare gli elementi cupi del concetto al centro del manifesto che non vuole essere monito di un futuro ma atto di una intenzione nel presente a conservare ciò che di bello ci circonda», afferma l’autore romano, disegnatore di Marvel Comics (Cloak & Dagger), Image Comics (The Bouce), IDW Publishing (Star Trek) e DC Comics (Catwoman, Wonder Woman) e tantissimo altro.

La Torre di Ligny, idealmente, divide il Mar Tirreno dal Canale di Sicilia ma in realtà si erge quale simbolo di Mediterraneo: dietro la torre, infatti, i due – Tirreno e Canale di Sicilia – si uniscono e si incontrano dando libertà a quel mare che rappresenta il punto di congiunzione tra Europa e Africa. E allo stesso modo, il manifesto di David Messina unisce il post apocalittico alla bellezza da difendere.

David Messina

«Si tratta di un manifesto maturo – affermano i Nerd Attack, organizzatori dell’evento – che ci porterà alla quarta edizione del Trapani Comix. Un artista di fama internazionale che ha voluto omaggiare la nostra città, comprendendo immediatamente l’importanza di Torre di Ligny per tutti noi».

La manifestazione, ideata e organizzata dai Nerd Attack in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, è tra gli appuntamenti più attesi dell’anno. Cosplay, fumettisti, youtuber, twitcher, autori e ospiti musicali si daranno appuntamento a Trapani con la Villa Margherita che si trasformerà in un villaggio magico.

Il cuore della fiera sarà rappresentato dall’area destinata ai comics, dove gli editori di fumetti e libri di narrativa, di genere e illustrati saranno presenti con i loro stand espositivi. Infine, non mancheranno i videogiochi, a cui sarà riservata un’arena Esports con console e postazioni gioco per tutti i gusti.

Nei prossimi giorni saranno annunciati i primi ospiti e sarà aperta la prevendita.

Trapani Comix fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival Italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.

Trapani Comix, una sfera di protezione per il bello che ci circonda