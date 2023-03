Voto di scambio, a Petrosino Aldo Caradonna si dimette da Presidente del Consiglio comunale

“Caro Sindaco e cari consiglieri, è con grande rammarico ma anche con estremo senso di responsabilità che oggi, con questa lettera, dopo un’attenta riflessione, vi comunico le mie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale per la situazione che mi ha visto coinvolto in questi ultimi giorni”.

Quello che ci si aspettava è stato inevitabile: Aldo Caradonna, dopo l’avviso di garanzia nell’operazione che ha portato all’arresto del consigliere di maggioranza Michele Buffa, con una lettera ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Massimo Consesso Civico.

“Confido nell’operato della magistratura affinché la mia posizione venga al più presto chiarita ma mi rendo anche conto che la carica di Presidente, per essere svolta al meglio, necessita di quella serenità che oggi mi manca. Al Presidente spetta il compito di mantenere il giusto equilibrio tra maggioranza e opposizione, equilibrio che in questo momento non posso garantire al Consiglio Comunale. Ringrazio tutti coloro che ripongono in me la loro fiducia e che continuano a dimostrarmi la loro vicinanza con i tanti attestati di stima e di affetto in questo momento delicato per me e per la mia famiglia, grazie ancora per la stima e l’affetto”, le parole di Caradonna.