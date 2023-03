Parco Nazionale di Pantelleria: pubblicato il bando “Parco in Cammino”

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione alla seconda edizione di “Parco in Cammino“, l’iniziativa volta a promuovere e valorizzare le numerose escursioni che coinvolgono le Guide Ufficiali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

Sono state quasi 200 le proposte della scorsa edizione che hanno offerto emozionanti esperienze fra sentieri, storia, cultura, sport, gastronomia, mare e tanto altro.

Obiettivo dell’Avviso Pubblico è individuare un calendario di escursioni guidate (a piedi, in bicicletta, a cavallo, in canoa, in barca, subacquee, ecc., in periodi primaverili, estivi, autunnali, invernali) dedicate a gruppi e destinate a diventare “escursioni ufficiali” del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, promosse e patrocinate dall’Ente.

Le proposte dovranno pervenire entro il giorno 7 aprile 2023 all’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria unicamente per PEC all’ indirizzo protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it con firma digitale.

Per approfondire:

http://www.parconazionalepantelleria.it/news-dettaglio.php?id=73419