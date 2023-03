I suoni della natura e lo stress. Perché siamo più felici fuori dall’ambiente urbano?

Lo stress è la principale causa di malattia associata al secolo moderno. Nel desiderio di migliorare la propria salute, le persone ricorrono a trattamenti, terapie e integratori. Ma in realtà il nemico dello stress è sempre a portata di mano. I suoni della natura sono una fonte antistress con effetti comprovati che spesso superano i trattamenti convenzionali. Gli studi hanno dimostrato nel tempo che i suoni della natura ottimizzano le capacità cognitive, aumentano le prestazioni, la concentrazione e persino la creatività. Una giornata di passeggiata nella natura è sufficiente a cambiare la prospettiva di vita, dando una visione ottimistica dei problemi quotidiani. Se il tempo non vi permette di dedicarvi al movimento nella natura, portate la natura in casa vostra. Mettete su una playlist speciale che riproduca i suoni della natura.

I suoni della natura sono altrettanto benefici per la psiche, anche se sono artificiali

I ricercatori hanno scoperto che quando ascoltiamo il suono delle onde del mare, il rumore della pioggia o il fruscio delle foglie, si verificano cambiamenti fisici nel corpo. In caso di stress prolungato, la nostra salute subisce cambiamenti a tutti i livelli. Aumento dei livelli di zucchero nel sangue, aumento del battito cardiaco, pressione alta, rigidità muscolare o affaticamento surrenale sono solo alcune delle numerose conseguenze disastrose che lo stress porta nella nostra vita. L’aumento della pressione sulle ghiandole surrenali può essere alleviato con terapie alternative. Il massaggio shiatsu, il massaggio dei tessuti profondi, la riflessologia, lo yoga, la meditazione e l’ascolto di suoni naturali sono un primo passo per alleviare la stanchezza surrenale e lo stress mentale.

La formula che combina il massaggio con i suoni naturali migliora la respirazione profonda, aumenta la temperatura corporea, abbassa la frequenza cardiaca e aiuta a bilanciare i livelli di cortisolo. Fortunatamente, oggi la tecnologia si è evoluta abbastanza da portare il frangersi delle onde, il cinguettio degli uccelli, i suoni delle tempeste, la brezza del vento, il canto delle cascate, il sussurro dei fiumi vicino a voi, anche se siete a chilometri di distanza dalla foresta.

I suoni della natura migliorano le nostre capacità cognitive

Inoltre, gli specialisti hanno osservato che il recupero dopo un evento traumatico o uno shock emotivo avviene molto più velocemente in un ambiente naturale (connessione con suoni e panorami naturali) che in ambienti artificiali in cui predominano i rumori urbani. Concentrarsi sui compiti di lavoro o studiare per gli esami potrebbe diventare difficile a causa degli stimoli ambientali che distraggono continuamente. Naturalmente, ogni 20 minuti di concentrazione dovrebbe essere seguita da una pausa di 5 minuti. Pause brevi e frequenti possono addirittura aumentare il potere di concentrazione e di assimilazione delle informazioni. Per ignorare senza sforzo le distrazioni durante lo studio, potete sintonizzarvi su una delle tante playlist di musica naturale.

Come si spiegano gli effetti terapeutici associati ai suoni naturali? Una fonte sonora definita dalla musica della natura crea l’immagine mentale di un ambiente sicuro. Questo messaggio al cervello allevia gli effetti dell’ormone dello stress, ci permette di controllare meglio le nostre paure e crea uno stato di calma mentale.

