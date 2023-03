Grillo: “Al via lavori per una nuova visione strategica della città”. La preoccupazione degli esercenti marsalesi

Diverse decine di milioni di euro cantierabili vedranno Marsala impegnata entro il 2023. “A partire – afferma il sindaco Massimo Grillo– dalla prossima settimana quando prenderanno il via i lavori della pista ciclabile che collegherà la zona della Salinella a quella del porticciolo del lungomare”.

È quello che ha introdotto, nel corso di un incontro con la città che si è tenuto giovedì 9 marzo. il sindaco lilibetano. Presente la giunta al completo, il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano e diversi esponenti di Sala delle Lapidi. Due interventi, è stato detto, riguardano strade, marciapiedi, banchine e abbattimento di barriere architettoniche; un terzo, invece, si riferisce alla fognatura, con interventi anche di sostituzione di tratti di rete fognaria, interventi sedi viarie, marciapiedi, barriere architettoniche, mentre altri lavori di manutenzione stradale saranno eseguiti dall’Impresa agrigentina Due Srl, aggiudicataria dell’appalto con un ribasso del 29,8% sull’importo a base asta di oltre 400 mila euro. Erano presenti i sindacati, diverse categorie commerciali ai quali il sindaco ha assicurato che negli interventi nelle sedi viarie saranno posti in particolare attenzione gli eventuali disagi che potrebbero arrecare ai commercianti soprattutto quelli del settore ristorazione.

“Abbiamo bisogno di certezze – ci ha detto una esercente del Lungomare –, se i cittadini hanno difficoltà a raggiungerci per i lavori in corso e poi non possono parcheggiare nelle vicinanze, rischiamo di saltare intere stagioni”.

“Abbiamo dato degli indirizzi agli Uffici per evitare, quanto più possibile, la contemporaneità di esecuzione degli interventi, nell’attesa di regolamentare anche questo ambito – ha replicato Massimo Grillo -. Intanto, apposito personale è dedicato al controllo diretto dei lavori e al ripristino delle opere dopo gli scavi. Ovviamente, restano non programmabili i lavori che verranno eseguiti da Enti e Aziende di pubblico servizio (società elettriche, del gas, telefonia…) cui, comunque, è stato chiesto di prestare attenzione sia agli orari di ingresso/uscita delle Scuole in prossimità, prevedendo – tramite la Polizia Municipale – percorsi alternativi per limitare i disagi a cittadini e agli operatori commerciali”. Nella scorsa seduta del Consiglio comunale, la problematica dei lavori stradali era stata ampiamente dibattuta, includendo anche la proposta di far svolgere gli interventi in orari serali/notturni. “Una soluzione che, se da un lato riduce il loro impatto sulla circolazione veicolare e pedonale, dall’altro ha un costo elevato per l’Impresa e che andrebbe previsto in sede di Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche”.

Sui lavori al porto il sindaco ha detto che in pratica si è dovuti iniziare con una nuova progettazione affidata al Genio Civile di Trapani. “Questo lavori – ha concluso il sindaco dopo gli interventi di alcuni componenti della giunta e di cittadini presenti – sono proiettati ad una nuova visione strategica della città”.