Gestione delle flotte aziendali elettriche: non solo auto

In un contesto di crescente attenzione alle tematiche ambientali e alla riduzione delle emissioni di gas serra, passare a una flotta aziendale composta in toto o in parte da veicoli commerciali elettrici è una scelta sempre più attuale e importante sulla quale le imprese devono necessariamente riflettere.

Questa scelta in realtà non riguarda solo la tutela dell’ambiente, ma anche l’efficienza e l’economicità del business a 360 gradi.

Ma cosa si intende per flotte aziendali elettriche? Sebbene le auto elettriche siano senz’altro le protagoniste di questa transizione, non bisogna dimenticare che esistono molte altre tipologie di veicoli che possono essere utilizzati per completare la flotta aziendale nel segno della rivoluzione green come furgoni aziendali elettrici e altri piccoli veicoli commerciali elettrici, che offrono importanti vantaggi in termini di sostenibilità e di riduzione dei costi.

In questo articolo ci soffermiamo sui motivi che spingono verso il rinnovo della flotta aziendale verso la decarbonizzazione, ma soprattutto sui vantaggi della gestione delle flotte aziendali elettriche con le nuove soluzioni data-driven che permettono una pianificazione intelligente del lavoro.

Che cosa sono le flotte aziendali elettriche

Come suggerisce il nome, le flotte aziendali elettriche rappresentano il parco veicoli commerciali elettrici in dotazione di un’azienda. Attenzione, in elettrico ormai non viaggiano solo le auto, l’insieme dei veicoli prodotti con questa tecnologia di alimentazione è molto più ampio, infatti, in base alle esigenze dell’azienda, è possibile optare anche per camion, autobus, van e furgoni aziendali elettrici, oltre ad altri piccoli veicoli commerciali elettrici che possono essere utili al business.

Vantaggi delle flotte aziendali elettriche

Le flotte aziendali elettriche offrono numerosi vantaggi, sia in termini di sostenibilità ambientale che di riduzione dei costi operativi.

Minor impatto sull’ambiente

Il primo vantaggio è sicuramente la riduzione delle emissioni di gas serra. I veicoli elettrici, infatti, non emettono CO2 o altri gas inquinanti durante la guida, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale dell’attività aziendale, in un mondo in cui la crisi climatica si dimostra ogni giorno più importante e con un impatto sempre più pesante sulla vita delle persone in ogni angolo della Terra.

Riduzione dei costi operativi e manutenzione più semplice

Le flotte aziendali elettriche permettono anche di ridurre i costi operativi dell’azienda. In primis, hanno un costo di carburante notevolmente inferiore rispetto a quelli a combustione interna e, inoltre, i veicoli commerciali elettrici avendo meno parti necessitano anche di minore manutenzione, con un impatto positivo sul bilancio dell’azienda.

Meaningful Brand positioning

Ciliegina sulla torta è il posizionamento dell’immagine del brand. Oggi i consumatori sono molto attenti all’impegno sociale (e soprattutto ambientale) delle aziende e tendono a prediligere i brand che attuano azioni concrete che abbiano un impatto sociale benefico, i cosiddetti meaningful brand. Utilizzare veicoli commerciali elettrici nella flotta aziendale è un aspetto molto apprezzato, consente di percepire l’azienda come attenta alle tematiche ambientali e impegnata seriamente a ridurre le emissioni.

Come gestire le flotte aziendali elettriche al meglio

L’efficienza della gestione della flotta aziendale si basa prevalentemente sulla piani­fi­ca­zione intel­li­gente.

A maggior ragione quando si hanno a disposizione veicoli commerciali elettrici o un parco ibrido composto da mezzi a combustione e non, è bene che le attività seguano di pari passo tanto le esigenze dell’azienda, quanto le necessità di ricarica dei veicoli. Questa è la principale differenza principale tra la gestione di una flotta EV (veicoli elettrici) e una che usa la benzina come fonte di alimentazione prevalente.

Grazie alla soluzione di gestione flotte aziendali elettriche messa a punto da Webfleet, la compagnia prima in Europa nel rilevamento e traccia­mento nella gestione del parco veicoli con software in cloud, è possibile avere a disposizione gli strumenti necessari per ottenere il massimo da questa transizione.

Nella prima fase, Webfleet permette di prendere la giusta scelta relativamente al rinnovo della flotta aziendale, grazie ai report sull’elettri­fi­ca­zione è possibile esaminare distanze e percorsi tipici effettuati durante l’attività e incrociare i dati con la tipologia di strade e la presenza dei punti di ricarica disponibili, in modo da prendere decisioni consapevoli su quali e quanti veicoli della flotta aziendale esistente è conveniente sostituire con veicoli commerciali elettrici.

Ma questo è solo il punto di partenza, perché con la soluzione Webfleet, la gestione delle flotte aziendali elettriche diventa davvero più semplice e ottimizzata, potendo gestire da un’unica interfaccia tutte le informazioni che riguardano il parco veicoli, sia elettrici che a combustione, con la possibilità di verificare in tempo reale l’autonomia di ogni singolo veicolo, trovare le stazioni di ricarica EV più vicine, pianificare tragitti e attività dando informazioni live ai conducenti e monitorare in ogni momento la posizione del mezzo.

Flotte aziendali elettriche: una rivoluzione semplice e necessaria

La direzione verso la quale sta andando il mondo è chiara, più efficienza, meno sprechi e minor impatto sulla salute del pianeta.

Questa scelta può essere davvero conveniente per le aziende, soprattutto con strumenti di gestione delle flotte aziendali elettriche intelligenti, innovativi e automatizzati che riguardano non solo le auto, ma anche tutti i tipi di veicoli commerciali elettrici.