Consiglio comunale aperto, al centro l’ospedale di Marsala

Il Consiglio comunale di Marsala torna con una nuova seduta e sarà convocato in forma straordinaria, in “seduta aperta”, lunedì 13 marzo alle ore 10, nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica per un tema sempre “caldo”. Da ormai più di un anno si parla di un ospedale che vuole uscire fuori dal Covid e tornare ad una piena funzionalità.

Sulla situazione attuale e sulle prospettive si parlerà in Aula con gli esponenti, il sindaco Massimo Grillo e, molto probabilmente, alla presenza della sua Giunta. Già a dicembre il Commissario Straordinario dell’Asp trapanese Vincenzo Spera, presentò il Piano funzionale dell’Azienda Sanitaria Provinciale che prevede sia l’assunzione di medici che la realizzazione, entro il 2024, di nuovi presidi medici.

A Marsala ad esempio, arriveranno direttori di anestesia e rianimazione, medici di cardiologia; ulteriori posti verranno rimpinguati per la Traumatologia del “Paolo Borsellino” e per direttori di Distretto. Inoltre per Marsala è previsto un ospedale di comunità per assistenza continuativa non domiciliare e due case di comunità, in cui l’assistito può accedere per accoglienza e orientamento; una sorgerà nell’ex Inam con riorganizzazione interna e una in via Trapani nell’ex presidio di Salute Mentale che verrà demolito e ricostruito. All’Inam sorgerà anche una centrale operativa sanitaria, ovvero una struttura che coordina le attività di presa in carico del paziente fino alle fasi di cura. Per questi interventi l’Asp ha avviato la progettazione e sta procedendo alla procedura di gara per i lavori.