Bocce: l’Edera Marsala torna in B e vince due volte

Dopo le vicende della passata stagione terminata con la retrocessione, non per demeriti sportivi ma per una irregolarità delle corsie di gioco del Bocciodromo comunale che non hanno permesso di continuare il Campionato F.I.B. di serie A, l’Edera Marsala è ripartita dalla serie B con due brillante vittorie: a Palermo contro l’Olimpia Bagheria, alta qualità tecnica e vittoria per 6 a 2 dell’Edera, mentre con la Splendor Napola schiacciante 7 a 1.

“Vittorie importanti ma che non devono farci illudere, il percorso è ancora lungo”, spiega il tecnico Vincenzo Iannarino. “La squadra è stata attrezzata per vincere il Campionato – afferma il Presidente Carlo Ferracane -, le sorti sono nelle mani dei nostri atleti i quali continuando con le prestazioni fino ad ora messe in campo e con le loro qualità possiamo raggiungere l’obbiettivo della vittoria finale”.