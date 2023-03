Voto di scambio a Petrosino, sospensione della carica per il consigliere Buffa

Il consigliere comunale petrosileno Michele Buffa, dopo l’arresto per voto di scambio politico mafioso inerentemente alle ultime elezioni cittadine dello scorso anno, è stato sospeso dalla carica come prevede la legge.

La Procura, in un comunicato, fa sapere:

“A seguito dell’operazione condotta ieri dall’Arma dei Carabinieri di Trapani –

Nucleo Investigativo, che ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della

misura della custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del

Tribunale di Palermo, per il reato di cui all’art. 416 ter c.p. (scambio elettorale

politico mafioso), il Prefetto di Trapani Filippina Cocuzza, ha dichiarato la

sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs.

31.12.2012 n. 235, del consigliere comunale di Petrosino di Michele Buffa, nato a

Mazara del Vallo il 24.11.1976, eletto nella competizione elettorale del 12 giugno

2022, considerato che l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto la custodia

cautelare degli arresti domiciliari ex art.284 c.p.p. nei confronti dello stesso”.