Tennistavolo: la marsalese “Lecocq” incassa due vittorie e una sconfitta

E’ stata una vittoria senza storia quella di domenica scorsa per la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala che, nella quinta giornata di ritorno del girone I di B2 nazionale di Tennistavolo, ha affrontato in turno casalingo la Top Spin Messina Assiconsult.

Un 5-1 che ha lasciato poco spazio ad interpretazioni con due vittorie ciascuno, per Alessandro Amato e per Alessandro Guttuso, a cui va aggiunta una vittoria per Capitan Titone. La prossima giornata vedrà i marsalesi impegnati in trasferta a Modica contro la Don Alibrandi. La vittoria garantirebbe il secondo posto.

Il giorno precedente è stato il turno della serie C2, con la Germaine Lecocq che è riuscita a vincere, sul filo di lana 4-3, contro i palermitani del Mazzola “C”.

In serie D2, sconfitta casalinga contro il capoclassifica Villafrati che si aggiudica l’incontro per 4-3 ed è quarta in classifica.