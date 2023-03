Elisoccorso militare salva turista colto da malore in crociera al largo delle coste trapanesi. VIDEO

Durante le prime ore del mattino un elicottero HH139B dell’82° Centro Search and Rescue (SAR) dell’Aeronautica Militare si è alzato in volo per un trasporto sanitario urgente.

L’intervento, effettuato da un elicottero HH-139B dell’ 82° Centro SAR del 15° Stormo di Cervia, si è svolto intorno alle ore 6.00 del mattino, per recuperare un uomo di 70 anni, di nazionalità spagnola, colto da un malore mentre si trovava a bordo di una nave da crociera, a circa 60 miglia nautiche delle coste di Trapani.

L’elicottero si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Trapani e, raggiunta la nave alle 6:15 circa – anche grazie al sistema Automatic Identification System che consente di individuare le imbarcazioni tramite trasponder marittimo – l’equipaggio ha recuperato in pochi minuti l’uomo tramite l’uso di una barella verricellabile di soccorso – strumento indispensabile laddove, come in questo caso, non sia possibile atterrare.

Insieme al paziente, è stata imbarcata anche un’infermiera della nave da crociera che fin dall’inizio aveva assistito l’uomo.

Una volta terminato in sicurezza l’imbarco, l’elicottero si è diretto presso il Presidio Ospedaliero “S.Antonio Abate” di Trapani, dove è atterrato alle ore 7.20 circa; l’uomo è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari della struttura.

La richiesta di intervento, pervenuta in questo caso dal M.R.S.C. – Maritime Rescue Sub Center di Palermodella Guardia Costiera, è stata disposta dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali dell’A.M.,con sede a Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere.

Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base di Trapani Birgi, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso.