Cambia Petrosino: “dimissioni immediate dell” Amministrazione e del Consiglio Comunale”

Dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto un consigliere comunale e il presidente del consiglio di Petrosino, interviene con una nota stampa il gruppo di Cambia Petrosino che è giunto terzo alle scorse elezioni amministrative. che chiede le dimissioni dell’attuale amministrazione del consiglio comunale.

“Il gruppo Cambia Petrosino è molto rammaricato per quanto accaduto nella nostra cittadina.

Sono emersi fatti gravissimi, che pare vedano coinvolti direttamente alcuni membri dell’attuale maggioranza in Consiglio Comunale e indirettamente, da quanto si apprende dalle cronache, anche il sindaco Anastasi, che da questa maggioranza è sostenuto. Proprio a sostegno di questo Sindaco “nuovo” essi si sono mossi per la ricerca di voti. Riteniamo che stando così le cose il risultato elettorale potrebbe essere stato viziato, condizionato, falsato.

E sia chiaro, non si tratta di problemi legati alla sfera personale, ma esclusivamente politica. Il grande rammarico è soprattutto perché a pagare le eventuali conseguenze saranno tutti i cittadini onesti, oltre che l’immagine del nostro Comune, che con fatica e lavoro abbiamo costruito negli anni. Per noi che ci siamo sempre battuti contro la mafia e ogni tipo di atteggiamento mafioso questa è una grande sconfitta. Chiediamo per questo che sia chiaro e inequivocabile il messaggio: Petrosino dice NO alla mafia, questo messaggio deve passare dalle dimissioni immediate di questa Amministrazione e di questo Consiglio Comunale.