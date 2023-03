Prima Categoria: la Primavera Marsala cede di misura al Palermo Calcio Popolare

La gara valida per il Campionato di Prima Categoria tra Primavera Marsala e Palermo Calcio Popolare è stata decisa a pochi minuti dal triplice fischio da un calcio di punizione.

Sugli sviluppi, Bracia ha approfittato della ribattuta di Ilario per mettere il pallone in rete. La partita è stata molto equilibrata e sicuramente la sconfitta è stata ingiusta per i padroni di casa che li mette in una posizione di sofferenza in classifica, mentre la vittoria permette alla squadra palermitana di migliorare sensibilmente la propria classifica.

Tabellino di gara

Primavera Marsala – Palermo Calcio Popolare: 0 -1

PRIMAVERA MARSALA: Ilario, Mezzapelle, Bonafede (1 st Cudia), Angileri, Marchese, Veltri (6′ st Forgia), Paladino (6 st Giacalone), Azzaro, Tumbarello (10 st Accardi), De Marco, De Dia (18 st Coddretto). All. Tripodi

PALERMO CALCIO POPOLARE: D’Antoni, Marino, Busallacchi (21 st Rizzo), La Bua, Sorrentino (35 st Lo Verso), Cottone, Undiemi, BVisogno, Bracia (43 st Spina), Cosenza (30 st Trapani), Lenoe. All. Troia

Arbitro: Cannata d’Agrigento

Note: espulso al 41 st Licari