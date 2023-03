Mazara: cambia ancora la Giunta Quinci. Fuori Reina e Abbagnato, dentro Diadema e Di Liberti

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha azzerato la giunta, nominato due nuovi assessori e redistribuito le deleghe.

“Il cambio in giunta con le nuove deleghe è finalizzato alla necessità di affidarsi a nuove professionalità per accelerare su alcuni aspetti dell’azione amministrativa e nuovi obiettivi a beneficio della comunità”, dichiara Quinci che poi aggiunge: “Si tratta di un provvedimento che non ha nulla a che vedere con l’impegno e la competenza, ben nota a tutti, spesa in questi anni da entrambi gli assessori uscenti a favore della città”.

I posti lasciati vacanti saranno occupati dai nuovi assessori Teresa Diadema e Francesco Di Liberti.

“Ringrazio i compagni di viaggio Abbagnato e Reina per aver contribuito con grande spirito di servizio e ottime capacità ad anni di buona amministrazione”, prosegue Quinci.

“I due neo assessori – conclude il sindaco di Mazara del Vallo – riusciranno ad abbracciare appieno lo spirito di squadra che ha fortemente contraddistinto fino ad oggi il nostro modo di amministrare la città. In entrambi i casi competenze già dimostrate ed entusiasmo per il nuovo percorso contribuiranno a rendere ancora più incisiva la nostra azione di governo”

Questi i componenti della nuova Giunta Quinci:

– Gioacchino Emmola nato a Mazara del Vallo il 31/08/1955 delega all’Ambiente e al Patrimonio;

– Vito Torrente, nato a Mazara del Vallo il 01/12/1958, delega ai Lavori Pubblici e Servizi alla città, Urbanistica ed Infrastrutture;

– Francesco Di Liberti nato a Mazara del Vallo il 19/06/1969, delega Bilancio, Tributi, Rapporto con il Consiglio Comunale;

– Vito Billardello, nato a Mazara del Vallo il 06/11/1970, delega al Welfare, Sport, Pubblica Istruzione;

– Matteo Bommarito nato a Mazara del Vallo il 12/01/1974 delega ai Servizi Cimiteriali e Demografici , Polizia Municipale e Viabilità, Attività Produttive e Servizi alle Imprese;

– Teresa Diadema nata a Mazara del Vallo il 07/10/1973 delega Agricoltura, Arredo Urbano e Verde Pubblico, Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili;

– Gianfranco Casale, nato a Mazara del Vallo il 28/06/1982, delega alle Politiche Giovanili, Partecipazione e Coesione Sociale, Innovazione, Smart City e Benessere degli animali;

Il sindaco Salvatore Quinci trattiene a se le deleghe in materia di Personale, Pesca e Politiche Comunitarie, Turismo Cultura ed Eventi e conferma Vito Billardello alla carica di vicesindaco.

Da un punto di vista politico, la nuova Giunta Quinci sancisce l’ingresso di Italia Viva nella compagine assessoriale mazarese. A rappresentare il partito fondato da Matteo Renzi sarà il coordinatore comunale di IV Francesco Di Liberti. Quinci, da parte sua, è stato recentemente nominato componente del direttivo provinciale di Azione a Trapani. Da Mazara parte, dunque, un progetto politico che mira a consolidare il Terzo Polo nel trapanese, facendone una forza di governo per il rilancio del riformismo nell’amministrazione pubblica.

“Oggi più che mai è necessario coniugare l’attività amministrativa con un progetto politico più ampio ed in grado di avviare il dialogo costruttivo con le forze politiche in un perimetro nuovo, costruito attorno ai valori, alle idee ed alle esigenze del territorio e dei cittadini, contribuendo a costruire una vera e nuova classe dirigente guardando al futuro e mettendo al centro la Politica piuttosto che questioni personali ed intrecci di interesse che poco appassionano ormai gli elettori – fanno sapere dal partito -. Insieme alla coordinatrice di IV Arianna D’Alfio, consigliera comunale, ed ai dirigenti Provinciali e Regionali di Italia Viva, grazie alle sinergie con il sindaco ed il gruppo dirigente di Azione, a Mazara del Vallo si dà vita ad un modello che traccia la rotta verso la nascita Renew Italia, il partito unico che non sarà solo unione aritmetica tra forze politiche ma polo innovatore in grado di costruire una proposta efficace indispensabile al Paese ed alla Città, sostenendo l’attività amministrativa del Sindaco, consapevoli delle difficoltà, senza sottrarsi alla sfida con il vivo senso di responsabilità che ciascuno di noi porta sulle spalle“.