Interrogazioni e solite polemiche nella seduta del Consiglio di Marsala

La seduta di martedì 7 marzo del consiglio comunale di Marsala è stata interamente dedicata alle interrogazioni rivolte all’Amministrazione comunale. Presenti in Aula con il sindaco Grillo e la vice Piraino, gli assessori Tumbarello, Bilardello, Agate e Gerardi.

Il primo intervento è stato di Elia Martinico su sicurezza pubblica in città; antico mercato abbandonato e indecoroso, con operatori che lavorano male; cura e manutenzione della nuova pista ciclabile che andrà a realizzarsi.

Massimo Fernandez ha interrogato sulla manutenzione delle strade piene di buche a seguito delle piogge.

Pino Ferrantelli ha ribadito la sua contrarietà alla pista ciclabile nello Stagnone non collaudata.

Eleonora Milazzo ha chiesto se siano state presentate istanze per contributi ministeriali sul consumo energetico a favore dei siti culturali; ha sollecitato la nomina dei componenti del Centro internazionale studi fenicio punici.

Mario Rodriquez è intervenuto sulla carente illuminazione e sulla via Roma caotica e con marciapiedi impraticabili.

Rosanna Genna ha lamentato l’assenza di una programmazione estiva per i turisti.

Giancarlo Bonomo, ha ribadito che la città non sicura

Pino Carnese, quale vocazione turistica per Marsala visto che mancano servizi essenziali (bagni pubblici, strade impercorribili).

Nicola Fici, ha detto che i problemi al Palabellina andavano risolti prima perché già a conoscenza;

L’Amministrazione ha risposto con gli assessori di riferimento.

Assessori Tumbarello: pervenuta l’approvazione della perizia di variante per la pista e, quindi, dopo alcune verifiche e interventi, si potrà procedere al collaudo. Appaltati i lavori di manutenzione e, pertanto, prossimi interventi sui pluviali del Palabellina. Sull’Ipab Giovanni XXIII c’è un’iniziativa sociale Pnrr per ristrutturare parte del manufatto comunale. La strada di via Pupo una priorità su cui si interverrà con la manutenzione già aggiudicata.

Assessore Gerardi: presentate 5 istanze per efficientamento energetico nei siti comunali. Problema illuminazione sul lungomare di natura tecnica e che sarà superato con la manutenzione, così come per altre zone dove mancano pali e corpi illuminanti.

Vice sindaco Piraino: bando risparmio energetico per i contenitori culturali, mancavano i requisiti per partecipare. Nomina Centro studi fenicio punici è tuttora oggetto di valutazione, prima di procedere alla scelta dei componenti.

Dopo altre interrogazioni prodotte dai consiglieri Di Pietra, Orlando, Flavio Coppola, nel prendere la parola, il sindaco Grillo ha affermato che per la sicurezza pubblica il Comune rafforza il presidio sul territorio anche con la Polizia Municipale; le telecamere contribuiscono a vigilare su ordine pubblico e c’è un ulteriore finanziamento per videosorveglianza; evidenzia l’accordo con la Prefettura per controllare il territorio anche con il coinvolgimento dei privati. Per le pensiline e le paline sono state attivate le procedure di gara e contestualmente passi avanti per istituzione della municipalizzata autotrasporti. La terrazza su Porta Garibaldi è da inserire tra le priorità del Piano Triennale da finanziare, anche in vista della progettualità su Piazza Mameli, già finanziata. Per l’antica Porticella c’è buona volontà a collocarla ma ci sono problemi logistici per l’individuazione del sito e si attendono decisioni dalla Soprintendenza. Al termine il presidente Enzo Sturiano ha chiuso i lavori, comunicando che lunedì prossimo – 13 marzo – si svolgerà un Consiglio comunale aperto (ore 10) sulla sanità a Marsala.