Indagini a Petrosino, parla Caradonna: “Totalmente estraneo ai fatti”

Indagato nell’ambito dell’inchiesta sulle ultime amministrative a Petrosino, Aldo Caradonna ha inviato una nota alla stampa in cui afferma: “Vista la situazione in cui sono stato coinvolto oggi mi sento in dovere di chiarire che ho prontamente risposto nelle sedi opportune e che resto a disposizione degli organi competenti per dimostrare la mia totale estraneità ai fatti di cui si sta parlando. Chi ha la coscienza pulita può tenere alta la testa ed è quello che continuerò a fare. A rincuorarmi sono i tanti attestati di fiducia e affetto che continuano ad arrivare da parte di molti di voi; sapere che riponete questa fiducia nell’uomo che sono sarà una grande spinta”.

Caradonna, che fu il candidato più votato tra gli eletti alle ultime amministrative, ricopre anche la carica di presidente del Consiglio comunale di Petrosino. Dalle presenti dichiarazioni, non si evince l’intenzione di lasciare l’incarico, come era stato ipotizzato da alcuni osservatori politici in seguito alla notizia dell’avviso di garanzia emesso dalla Procura nei suoi confronti.