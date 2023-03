Accordo tra il Comune di Marsala e l’ex provincia in materia di edilizia scolastica

Il Commissario Straordinario del LCC di Trapani, Raimondo Cerami, in una nota stampa comunica che è stato raggiunto un accordo col Comune di Marsala in materia di edilizia scolastica, avendo in data odierna sottoscritto insieme con il sindaco di Marsala e con i tecnici dei rispettivi Enti il verbale di reciproca consegna riguardante lo scambio dei possessi della Palestra “Grillo” sita in Marsala e acquisita dal LCC di Trapani e dell’immobile sede del Convitto Audiofonolesi acquisito dal Comune .

Tale risultato è il frutto di una serie di incontri istituzionali tra i due Enti e sarà definito nei prossimi giorni con la sottoscrizione di un apposito accordo di collaborazione per consentire il trasferimento delle proprietà/disponibilità dei due immobili, ai sensi della legge.

Sarà così possibile per gli studenti di alcuni istituti scolastici superiori marsalesi, privi al loro interno di palestre, accedere a questa nuova struttura e praticare le attività di educazione fisica, assicurando così il diritto allo studio.

Nella stessa occasione il Cerami ha informato il sindaco Grillo che sono in corso altre iniziative che il LCC di Trapani ha già avviato per quanto riguarda le palestre esistenti a Marsala, avendo ottenuto diversi importanti finanziamenti per attuare i seguenti interventi : 1) Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione architettonica per l’importo complessivo di € 1.000.000,00 della Palestra in uso all’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “A. Damiani” di Marsala. 2) Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione architettonica per l’importo complessivo € 430.000,00 della Palestra in uso all’ Istituto Professionale per il Commercio “Cosentino” di Marsala.

Lavori di messa in sicurezza della Palestra di via Falcone n. 14 ad uso del Liceo scientifico “P. Ruggeri I” di MARSALA per l’importo complessivo di € 350.000,00.