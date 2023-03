Tragico incidente aereo a Guidonia, perdono la vita due piloti dell’Aeronautica

Tragico incidente aereo, questa mattina, nei pressi di Guidonia. Due velivoli U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa. Per cause al momento non note, i due velivoli sarebbero entrati in collisione precipitando al suolo. I due piloti purtroppo sono deceduti in seguito all’impatto. Si tratta del Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano, 47enne pugliese, e il Maggiore Marco Meneghello, 46enne di Legnago. Entrambi erano istruttori di volo con alle spalle un’esperienza di migliaia di ore di volo.

Il velivolo condotto da Cipriano è caduto in campo aperto, mentre Meneghello, dopo l’impatto con l’altro aereo militare, è riuscito ad atterrare tra le abitazioni, evitando miracolosamente di entrare in collisione con i civili. Peraltro, nelle vicinanze dell’incidente, si trovava anche un asilo nido. Purtroppo, tuttavia, il velivolo è esploso dopo l’atterraggio, determinando il decesso del maggiore di origini venete, che per un periodo aveva lavorato anche al Sar di Birgi.

Il Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l’Aeronautica Militare, ha espresso sentimenti di vicinanza e cordoglio alle famiglie dei due piloti. Profondo cordoglio e un ideale abbraccio ai familiari di Cipriano e Meneghello anche da parte del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.