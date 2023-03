Marsala: lavori alle fognature, via Trapani nel caos fino ad aprile

I lavori per il completamento della rete fognaria nel centro urbano di Marsala stanno interessando la via Trapani e strade limitrofe. L’Impresa incaricata, pertanto, ha chiesto il supporto della Polizia Municipale per regolamentare la circolazione veicolare nella zona.

In particolare, fino all’ultimazione dei lavori – presumibilmente il prossimo 21 aprile – è istituito il divieto di sosta in ambo i lati della via Trapani, nel tratto che dall’incrocio con via Ugdulena giunge fino a quello con via D. Alighieri.

Sullo stesso tratto, tenuto conto del restringimento della carreggiata, è altresì istituito il senso unico di marcia con direzione via D. Alighieri. Ne consegue che i veicoli in uscita dalle vie Favignana, Pantelleria e vicolo Levanzo – che si immettono su via Trapani – dovranno svoltare a destra, con direzione consentita verso via D. Alighieri.

Inoltre, da oggi e fino al 13 marzo, dalle ore 9 alle ore 17, si dispone il senso unico di marcia nella via Grotta del Toro, con direzione consentita verso la rotatoria di Sappusi. Nella stessa giornata del 13 marzo, terminati i lavori, sarà ripristinato il doppio senso di marcia su via Trapani, nel tratto compreso tra le vie Grotta del Toro e Ugdulena.

Nel provvedimento del Comando della Polizia Municipale è fatto obbligo all’Impresa esecutrice di predisporre adeguata segnaletica, assicurare la presenza di proprio personale per dare indicazioni alla cittadinanza anche riguardo ai percorsi alternativi. Durante la chiusura alla circolazione, la stessa Impresa consentirà il transito veicolare a residenti, titolari di passi carrai e operatori commerciali.