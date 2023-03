Egadi: dopo le dimissioni di Vaccaro, Forgione sceglie Galuppo

Ha giurato di fronte al sindaco Francesco Forgione e al segretario comunale, il nuovo assessore del Comune di Favignana. Si tratta di Ignazio Quarto Galuppo, già in carica come consigliere comunale, eletto nella lista Vivere le Egadi.

“Da sempre impegnato a livello politico e istituzionale al servizio delle nostre comunità – commenta il sindaco Forgione – rafforza alla presenza e l’impegno amministrativo della giunta sul territorio”. Galuppo subentra a Vito Vaccaro, che si era dimesso due settimane fa, dopo aver ricoperto anche la carica di vicesindaco.

Nell’occasione, Forgione ha ringraziato Vito Vaccaro, “per l’impegno profuso in questi anni e la sua generosità e il suo impegno per Marettimo e le Isole Egadi che non mancherà dal suo ruolo di consigliere comunale”.

Nei prossimi giorni verrà definito l’assetto della rinnovata compagine e verranno assegnate le deleghe agli assessori della Giunta.