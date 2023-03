Donazione di organi, giornata di sensibilizzazione ad Alcamo

A distanza di pochi mesi dalla scomparsa della giovanissima Asia Nicosia, vittima di un incidente stradale, l’Amministrazione comunale di Alcamo organizza, giovedì 9 marzo a partire dalle 9.30, presso il centro Congressi Marconi, una giornata di sensibilizzazione dedicata alla donazione degli organi.

Il titolo dell’iniziativa è “il Sì di Asia: donare è vita, donare è vivere” e si riferisce al gesto esemplare dei genitori di Asia che hanno deciso di donare gli organi della figlia, motivando la scelta come un “dovere civico e morale”.

“Desidero ringraziare la famiglia di Asia che, con grande generosità ed altruismo, ha donato gli organi della figlia permettendo ad altre persone di continuare a vivere – dichiara il sindaco Domenico Surdi -. Abbiamo voluto dedicare ad Asia un programma, con diversi appuntamenti tematici, di informazione e sensibilizzazione riguardante la donazione degli organi, perché donare è una scelta di speranza che può aiutare a vivere chi è in attesa di un trapianto”.

Alla giornata del 9 marzo, un momento formativo di sensibilizzazione ed informazione, sono state invitate le scuole alcamesi, in particolare le classi terze delle scuole medie e il biennio delle scuole superiori che saranno coinvolte anche nel Concorso DONarte “Il valore terapeutico dell’Arte… come dono prezioso”. Gli studenti potranno partecipare realizzando, entro il 14 aprile, degli elaborati (video, poesie, disegni, manufatti artistici, fotografie, testi musicali, manifesti, slogan, spot…) che saranno esaminati da una giuria.

Un momento formativo specifico è quello del 31 marzo, al Centro Congressi Marconi, dedicato alla sicurezza stradale, a cura della Polizia Municipale.

Infine, il 21 aprile, una giornata della donazione dedicata all’arte, alla musica, allo spettacolo con l’inaugurazione di un murale realizzato dalla prof.ssa Carlino; di mattina gli elaborati saranno esposti alla Cittadella dei Giovanie, anche con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, si porrà un’attenzione particolare alla “donazione” nelle sue molteplici sfaccettature; nel pomeriggio, al Centro Congressi Marconi alle17:30, ci sarà la visione degli elaborati realizzati dagli studenti e la premiazione dei vincitori. In conclusione ci sarà un momento musicale dal titolo:“Sinfonia per un angelo” concerto per Asia della pianista Lucia Cassarà.