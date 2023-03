Associazione Nazionale Decorati, eletto a Marsala il nuovo direttivo interprovinciale

Nella giornata del 25 febbraio scorso, la Sezione Interprovinciale di Trapani e Agrigento dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde”, ha rinnovato i propri quadri direttivi.

Presso la sede di via Rubino n.8 a Marsala infatti, si sono svolte le elezioni, ove i soci tutti hanno espresso il voto eleggendo Presidente il Luogotenente CC (c.a.) Giuseppe Saturno; Vice Presidente il Luogotenente M.M. (r) Giovanni Serra; e i consiglieri Domenico Castellano, Luogotenente C.S. (c.a.); Giovanni Iovino, C. Ammiraglio C.P. (r); Renato Giovannelli, Generale B. G.d.F.; Giovanni Evati, S. Ten. CC (r); e Matteo Spanò, Luogotenente A.M. (r).

Nel corso dell’assemblea, è stato nominato Segretario di Sezione il S. Ten. CC (r) Antonio Romeo.

Inoltre è stato eletto consigliere aggiunto l’Ispettore Superiore P.S. Sergio Canova quale rappresentante dei soci speciali.

Il Luogotenente CC Giuseppe Saturno subentra alla carica di Presidente al S. Ten. CC Domenico Lombardo, il quale nell’anno 2022 è stato eletto Consigliere Nazionale e Coordinatore Interregionale per la Sicilia e la Calabria.

Il S. Ten. Domenico Lombardo, Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana, ha retto la Presidenza della Sezione Nastro Verde interprovinciale eccellentemente per tre mandati consecutivi. A lui va il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto.