Ad Alcamo un Infopoint a marzo per una migliore raccolta differenziata

La Roma Costruzioni comunica che a partire dall’8 marzo, verranno organizzati degli Infopoint per fornire assistenza agli utenti sulle buone pratiche della raccolta differenziata e per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente.

La prima giornata, domani mercoledì 8 marzo, dalle ore 9:30 alle 12:30 presso il “Mercatino”.

A seguire, venerdì 17 Marzo dalle 9:30 alle 12:30 in piazza Bagolino, nei pressi del mercato ortofrutticolo; mercoledì 22 marzo di nuovo in località mercatino con gli stessi orari; infine, venerdì 31 Marzo in piazza Bagolino, vicino il mercato ortofrutticolo, sempre dalle 9:30 alle 12:30.

“Questo è il secondo ciclo di appuntamenti con gli infopoint della Roma Costruzioni per informare i cittadini sulla necessità di fare correttamente la differenziata – dichiara l’assessore alle politiche e ai servizi ambientali Alberto Donato -. E’ importante la collaborazione di tutti perché la nostra Città sia sempre pulita ed accogliente; così come abbiamo imparato, negli anni, a fare sempre meglio la raccolta differenziata, dobbiamo rispettare l’ambiente dove viviamo, attraverso comportamenti giornalieri che siano volti a mantenere il decoro urbano”.

I cittadini troveranno un operatore della Roma Costruzioni che fornirà dettagli sul corretto conferimento dei rifiuti, chiarirà eventuali dubbi sullo smaltimento delle frazioni differenziate e darà informazioni su tutti i servizi attivi.